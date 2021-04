Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AGRICOLTURAUDINE La produzione in proprio di nuovi prodotti da forno per l'agriturismo, le tecniche di potatura invernale e le tecniche di potatura verde e la gestione dell'agrosistema, tenendo conto del microbioma del suolo, cioè l'insieme del suo patrimonio genetico e delle sue interazioni ambientali. Sono i quattro temi di altrettanti nuovi corsi inclusi nel Catalogo per lo Sviluppo Rurale, realizzati attraverso i fondi dell'intervento...