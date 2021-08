Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DELEGAZIONEUDINE La produzione agricola sostenibile e innovativa è l'arma vincente contro la fame nel mondo. Ne è convinto l'assessore regionale Sebastiano Callari che ieri ha accolto in Regione una delegazione della Fao. «Il Friuli Venezia Giulia è da sempre impegnato in progetti di cooperazione internazionale, in varie aree del mondo, e nella promozione dell'agricoltura sostenibile e dei processi di innovazione che possono avvantaggiare...