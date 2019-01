«Agricoltura, la Regione dia risposte»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANALISIUDINE L'agricoltura del Friuli Venezia Giulia ha chiuso il 2018, in linea generale, con il segno più grazie anche a una stagione climatica favorevole, ma la Regione deve chiarire obiettivi e strategie: Coldiretti si aspetta qualcosa in più di quanto fatto finora. Il comparto vitivinicolo si conferma come settore trainante, battendo il Veneto nell'export anche grazie alla rinnovata attenzione della Germania verso i rinomati vini bianchi friulani che avevano perso un po' di appeal rispetto ai concorrenti del Sud Italia. «Assieme a...