L'associazione Musicologi di Gemona del Friuli ha indetto una raccolta di firme a sostegno del settore dello spettacolo, cercando di aiutare tutte le categorie di artisti quali musicisti, ballerini e attori, duramente colpiti in questo periodo di emergenza Coronavirus. L'obiettivo dichiarato è che per i mesi rimanenti del 2020 e per tutto il 2021 si chiamino «negli spettacoli e nelle manifestazioni esclusivamente artisti italiani», come si legge in un anota. «L'emergenza Coronavirus ha letteralmente messo in ginocchio il settore dello spettacolo (musica-prosa-danza), lasciando a casa, senza lavoro, migliaia e migliaia di artisti. Chiamare in uno spettacolo o in una manifestazione compagini straniere significherebbe continuare a lasciare a casa questi lavoratori e portare addirittura il denaro all'estero. Dopo il danno la befa», scrivono. Da qui l'appello: «Facciamo lavorare, per il prossimo anno e mezzo, solo artisti italiani nei nostri teatri, nelle nostre piazze, nelle nostre città italiane».

La petizione è online sul sito internet www.musicologi.com, portale della musica in Friuli Venezia Giulia. «Il rischio di non risollevarsi più è elevato e sollecitare enti, assessorati ed istituzioni italiane a dare priorità di lavoro a lavoratori dello spettacolo italiani è un dovere morale che spetta ad associazioni culturali come Musicologi».

