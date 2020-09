DECISIONE DI GIUNTA

UDINE La quarantina di operatori che ha deciso di aderire quest'anno a Friuli Doc può contare su una piacevole novità: la partecipazione costerà loro meno della metà rispetto al 2019, dato che ieri, la giunta ha deciso di di ridurre ulteriormente la tariffa per la manifestazione che si terrà dal 10 al 13 settembre nel capoluogo friulano. «Originariamente ha spiegato l'assessore al turismo e grandi eventi, Maurizio Franz -, avevamo stabilito uno sconto del 20per cento; ora abbiamo deciso di fare uno sforzo ulteriore, aumentando di un altro 40 per cento, portandola in conclusione al 60 per cento. Si tratta di una tariffa onnicomprensiva, che unisce ad esempio i costi di occupazione del suolo pubblico, servizi Net e utenze idriche ed elettriche. Sembrava doveroso dato che abbiamo contenuto altre voci di costo come promozione e spettacoli (gli eventi incidevano per circa 80mila euro sul bilancio complessivo, ndr) anche se sono aumentati di molto quelle per la sicurezza, dato che ci sarà personale di una ditta privata per i controlli ai varchi con i termoscanner. Abbiamo pensato ha continuato -, di andare incontro alle esigenze e alle difficoltà degli operatori, soprattutto di dare loro un segnale di ringraziamento e di fiducia e della voglia di reagire». Di fatto, la tariffa onnicomprensiva rappresenta la maggior entrata della manifestazione: alla riduzione per gli esterni, si aggiunge anche il fatto che bar e locali cittadini che partecipano a Udine sotto le stelle, manifestazione che abbraccerà Friuli Doc, continueranno a non pagare l'occupazione del suolo pubblico. «Quest'anno ha spiegato Franz -. abbiamo fatto tutto in una logica non di ritorno economico, ma piuttosto per dare un segnale di ottimismo e speranza a chi intende contribuire alla realizzazione di questo evento, che non ha solo una valenza economica, ma anche sociale. Vogliamo dare un segno positivo: in qualche modo, i friulani se lo sono meritati in tutti questi mesi di comportamento serio e responsabile, che sono fiducioso avranno anche in futuro».

Al.Pi.

