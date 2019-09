Aggredisce una passeggera, arrestata dalla Polfer

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDAUDINE (E.V.) Si è scagliata contro una passeggera in attesa di un treno sulla pensilina del binario 4 in stazione a Udine. L'ha colpita ripetutamente con numerosi pugni al volto e al capo nel tentativo di sottrarle la borsetta che portava a tracolla. La violenta aggressione si è verificata intorno alle 19.30 di mercoledì 4 settembre sotto gli occhi attoniti degli altri passeggeri. La responsabile, una donna di 30 anni, una cittadina gambiana senza fissa dimora in Italia, attualmente in attesa che venga vagliata ed eventualmente...