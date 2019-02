Aggredisce una donna in un parcheggio, preso dai vigili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AGGRESSIONEUDINE È stato identificato dalla Polizia locale di Udine, dopo oltre due mesi e mezzo di indagini, il presunto autore di un'aggressione posta in essere il 22 novembre scorso da un ciclista ai danni di una donna in via Carducci. La vittima stava cercando di uscire dal parcheggio del proprio ufficio quando è stata aggredita verbalmente e fisicamente da un uomo che stava percorrendo il marciapiede in sella alla propria bicicletta con le mani in tasca, senza reggere il manubrio. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale,...