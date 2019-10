Aggredirono senegalese Via da Grado per tre anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DIVIETO DI RITORNOUDINE Ad agosto, mentre si trovavano a Grado, avevano aggredito un cittadino di origine senegalese ed erano passati dalle parole - l'invito a tornare al proprio Paese - ai fatti, colpendolo al volto e causandogli lesioni che allora i sanitari avevano giudicato guaribili in dieci giorni. Una condotta che è costata loro cara. L'altro ieri, infatti, per i due cittadini udinesi il questore di Gorizia ha emesso due divieti di ritorno per tre anni nel Comune di Grado. Il provvedimento (istruito dalla Divisione di Polizia...