Agenti, Lignano spende più di tutti

RISORSEUDINE Quanti sono i fondi che ogni Comune in Friuli Venezia Giulia investe in Protezione civile e in Polizia locale? Ha voluto indagare questa voce di bilancio Openopolis, l'Osservatorio civico che si occupa di accesso ai dati pubblici. E, sorpresa, il Municipio che spende di più in sicurezza è Lignano, seguito da Varmo e Coseano.PROTEZIONE CIVILE In cima alla classifica degli enti locali regionali i base ai fondi 2017 si piazza Resia con 68,38 euro pro capite, una cifra che lo colloca alla 157esima posizione tra gli 8mila Comuni...