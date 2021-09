Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TRAGEDIACODROIPO Ennesima tragedia della strada in Friuli, la terza dall'inizio della settimana. Nella notte di mercoledì ha perso la vita un uomo di 44 anni, Lorenzo Colonna, agente di commercio, originario di Latisana e residente a Udine in via Aquileia. Il sinistro si è verificato a Codroipo poco dopo le 3.30, lungo la statale 13 Pontebbana, nel tratto in cui la viabilità prende il nome di viale Venezia, all'altezza del civico 8....