«Aflatossine, serve chiarezza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANALISIUDINE Produttori più vittime che artefici. Non ha fatto giri di parole il professor Paolo Pascolo, ordinario di Ingegneria bioindustriale all'ateneo udinese e responsabile scientifico del convegno che ieri ha visto la presenza di tre assessori regionali per parlare di aflatossine ad Agriest. Mentre la Regione continua la sorveglianza della contaminazione da aflatossina del latte bovino alimentare prodotto in Fvg - dall'inizio del 2018 fino a settembre sono state esaminate 3.010 cisterne di latte, di cui solo 8 sono risultate non...