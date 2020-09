COMUNE

UDINE Il Comune di Udine affida il servizio delle mense scolastiche, quello dell'anno scorso. Tra approfondimenti ed emergenza sanitaria, infatti, ci sono voluti praticamente dieci mesi e 14 sedute della commissione perché l'appalto (da circa 3,3 milioni di euro a base d'asta) fosse finalmente aggiudicato. La buona notizia è che, ovviamente, Palazzo d'Aronco, visto che l'anno scolastico 2019/2020 è saltato, ha spostato l'arco temporale del contratto biennale che, invece di durare dal primo gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, avrà valore da questo settembre, al 31 agosto 2022 (con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni). La ditta per la gestione dei pasti delle scuole d'infanzia, quelle elementari e le medie udinesi, quindi, c'è, ma non c'è ancora una data certa per l'avvio, una incertezza riconducibile a tutti i problemi che la ripartenza delle attività didattiche sta affrontando a causa delle misure introdotte con l'emergenza sanitaria. «Quella della ristorazione è una gara iniziata parecchio tempo fa, andata lunga a causa del coronavirus, ma finalmente c'è l'aggiudicazione ha detto l'assessore comunale all'istruzione, Elisa Asia Battaglia -, i contatti con gli uffici sono già in corso e stiamo analizzando le esigenze puntuali dei dirigenti. Sono già iniziati i sopralluoghi nelle mense dove opererà questa ditta. Non sappiamo ancora quando il servizio partità, ma sicuramente sarà attivato per quando inizierà il tempo pieno anche perché, ad esempio, in alcuni istituti comprensivi fino al 26 settembre si farà lezione dalle 9 alle 12 e quindi non è necessario fonrire i pasti». In altri istituti, invece, il tempo pieno dovrebbe partire a metà ottobre. Le misure di contenimento del coronavirus hanno reso più complessa la pianificazione del servizio, ma con conseguenze minori di quanto sembrava inizialmente: non c'è, ad esempio, l'obbligo del monoporzione. «A differenza di quanto indicato qualche tempo fa per cui sembrava che tutte le mense dovessero servire cibi di tipologia C, ossia un pasto monoporzionale servito in aula o in refettorio ha spiegato infatti Battaglia -, stiamo spingendo, nelle scuole in cui ci sono gli spazi, per quello di tipologia B, cioè un pasto in zona mensa in cui il primo è preparato in loco e il secondo viene sporzionato; in molti casi sarà organizzato il doppio turno. In alcune scuole dove non ci sono spazi perché la sala mensa è stata trasformata in aula didattica, invece, saranno serviti i C e si mangerà nelle classi. Adesso, comunque, definiremo i dettagli perché tutto è in continua evoluzione». La gara d'appalto era stata pubblicata a novembre 2019 e si era conclusa ad inizio gennaio; la commissione valutatrice, come detto, si è riunita 14 volte: la prima, l'8 gennaio 2020, l'ultima il 31 agosto 2020, con una interruzione dal 3 marzo al 13 luglio a causa del Covid. All'apertura delle offerte economiche, i commissari hanno rilevato che la migliore offerta risultava incongrua (cioè con un ribasso eccessivo) e il Rup ha quindi chiesto alla ditta (la E.P spa) la giustificazione dell'anomalia; arrivata la risposta, lo stesso Rup ha chiesto ulteriori chiarimenti in merito al livello di inquadramento contrattuale degli operatori mensa impiegati e ha poi valutato come adeguate ed esaurienti le motivazioni fornite dalla spa che si è alla fine aggiudicata l'appalto con un ribasso del 6,14 per cento (pari a 3,09milioni di euro).

Alessia Pilotto

