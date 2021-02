RIGENERAZIONE URBANA

UDINE Mentre la commissione territorio e ambiente, presieduta da Giovanni Govetto, ha deciso di rimandare alla prossima settimana la discussione sul mega progetto Experimental City, il percorso di recupero della ex caserma Osoppo procede. Proprio ieri, infatti, è stata aggiudicata la gara per uno dei 18 interventi previsti, quello che riguarda il riuso e rifunzionalizzazione dell'edificio ex cavallerizza a uso plurifunzionale. Con un importo a base d'asta di 2,04 milioni di euro (di cui 1,489 per lavori), a vincere l'appalto (nove i soggetti che hanno presentato l'offerta) è stata una rete temporanea di imprese che sarà costituita dall'Impresa Facchetti Adolfo e Figli- Ifaf spa con sede a Noventa di Piave (Ve) e la Del Mistro Giacobbe srl di Maniago (Pn) con un ribasso del 12,89 per cento, che si traduce in un importo complessivo lordo di 1,436 milioni di euro.

TAGLIO ALBERI

Pochi giorni fa, inoltre, erano stati affidati anche i lavori di taglio degli alberi e pulizia del verde, intervento propedeutico al recupero della palazzina. A questo si aggiunge la gara aggiudicata a inizio anno per il riuso e la rifunzionalizzazione dell'ex palazzina del comandante che diventerà Urban Center Osoppo. Per l'intero progetto, sono in ballo circa 30 milioni di euro, di cui circa 29,9 arrivati dallo Stato con il bando per le periferie e 11,8 dai privati; importante anche la superficie coinvolta dall'operazione di riqualificazione urbana: circa 11 ettari. Dopo le demolizioni e le bonifiche, tra gli interventi previsti da Experimental city ci sono il progetto dell'housing sociale (su una superficie di circa 11 mila metri quadrati) e il recupero dell'hangar Osoppo, che con lavori pari a circa 2,34 milioni di euro, diventerà una nuova sede per attività sociali, sportive e culturali. Le prime opere a essere concretizzate, però, sono state quelle che hanno riguardato la viabilità attorno a via Cividale, dalla rotonda di piazzale Oberdan, alla pista ciclabile di via Salvo D'Aquisto (mentre sono stati momentaneamente sospesi i lavori per realizzare la ciclabile lungo via Cividale stessa). La giunta Fontanini aveva anche ventilato l'idea, abbandonata in seguito ai diversi sopralluoghi, di individuare nell'ex struttura militare la nuova sede della Protezione Civile. Dopo una visita in loco organizzata in vista della commissione territorio e ambiente di ieri, invece, i consiglieri di opposizione avevano criticato il fatto che dal programma fossero scomparsi i progetti che prevedevano la costruzione di un asilo nido e di una scuola per l'infanzia. Tutti nodi, così come quelli delle tempistiche, che dovranno essere affrontati nella nuova seduta di commissione fissata per giovedì prossimo.

