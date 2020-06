«Il governo si sbrighi e garantisca la ripresa dei collegamenti aerei tra Trieste e Roma Fiumicino. Le trattative tra la società di gestione dell'aeroporto friulano di Ronchi dei Legionari e Alitalia sono nella palude». Lo chiede la deputata friulana della Lega Vannia Gava in un'interrogazione al governo, rilevando come «sembra che manchi il via-libera dal Mise al commissario straordinario di Alitalia. Ho presentato un'interrogazione al ministro dei Trasporti affinché chiarisca e sblocchi subito lo stallo. La mancata ripresa dei collegamenti aerei tra lo scalo triestino e la capitale rischia di condannare Trieste e l'intero Friuli Venezia Giulia all'isolamento. Per il nostro territorio un ulteriore, inaccettabile danno. L'aeroporto di Trieste riveste particolare strategicità per via della sua collocazione geografica: guardando l'area compresa tra Alto Adriatico e Alpi Orientali, tra Italia (Friuli-Venezia Giulia e Veneto), Slovenia, Croazia e Austria (Carinzia), infatti, il suo bacino d'utenza supera i 5 milioni di persone, calcolati sulla base di un tempo di percorrenza in auto di 90 minuti necessario per raggiungere l'aeroporto».

«Se è vero che non bisogna abbassare la guardia dal punto di vista sanitario è anche vero che l'economia nazionale - interviene la senatrice di Forza Italia Laura Stabile - di cui il Friuli Venezia Giulia è parte integrante e molto incisiva, deve ritornare a crescere ed uscire dal buio più totale in cui è stata in questi tre mesi».

