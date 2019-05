Aeroporto, nuova interfaccia su internet

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCALORONCHI (A.L.) Trieste Airport aumenta i servizi dedicati ai viaggiatori grazie alla nuova interfaccia web elaborata da Kiwi.com e da oggi disponibile sul sito web dell'aeroporto. L'elemento grafico permette a tutti i passeggeri di comparare e acquistare le soluzioni di volo offerte dalle diverse compagnie aeree in maniera semplice, accessibile e soprattutto personalizzata. Cliccando il banner in home page del sito dell'aeroporto si accede alla striscia dedicata con tutte le destinazioni più popolari in partenza e in arrivo a Trieste....