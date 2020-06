LA VICENDA

RONCHI Buone notizie per lo scalo aeroportuale del Friuli Venezia Giulia. Dopo le molte polemiche sul Friuli isolato, per la cancellazione dei collegamenti di Alitalia con Roma, ieri rassicurazioni sono arrivate dal ministero, durante la sessione dei question time.

«Ho firmato ieri la nota con cui ho comunicato ad Enac il nulla osta alla riapertura di alcuni aeroporti tra cui quello di Trieste». Lo ha detto ieri la ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli, al question time alla Camera, spiegando quindi che «tutti i vettori aerei che già operavano nello stesso scalo, potranno nuovamente procedere all'erogazione dei servizi di trasporto».

Per quanto riguarda la vicenda specifica dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari, la ministra ha poi spiegato che «l'amministratore straordinario di Alitalia mi ha rappresentato in un recente incontro la disponibilità, in fase peraltro attuativa, a negoziare con la società aeroportuale nuovi passaggi di Alitalia, fatte le dovute verifiche sulla domanda la quale anche da Trieste è potenzialmente già in crescita».

De Micheli ha aggiunto che «la futura newco di Alitalia si doterà di un piano industriale che, in assoluta discontinuità con i precedenti modelli, consentirà all'Italia, nel rispetto dei principi di concorrenzialità e di libera iniziativa economica, di disporre di una compagnia aerea in grado di contribuire alla ripresa economica del Paese ma soprattutto di competere sul mercato internazionale del trasporto aereo», ha aggiunto rispondendo a un'interrogazione sulla ripresa dei voli Alitalia a Trieste e nel Friuli Venezia Giulia.

