Adunata a Udine, la città si attrezza

L'EVENTOUDINE Sarà l'adunata dell'orgoglio friulano. È questa la parola che ricorre di più nella valanga di commenti (a cominciare da quelli del sindaco Pietro Fontanini e del governatore Massimiliano Fedriga) per festeggiare la vittoria di Udine, che nel 2021 ospiterà il raduno nazionale degli alpini. E non accadeva da 25 anni. Ieri a Milano il capoluogo friulano ha sbaragliato le sue concorrenti (Brescia, Alessandria e Matera), ottenendo «undici voti» in prima battuta e vincendo poi «al ballottaggio su Alessandria con 16 consensi su...