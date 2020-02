L'EVENTO

UDINE A grandi falcate verso l'adunata 2021 degli alpini. A Udine è intervenuto il consigliere nazionale Carlo Macalli, nuovo responsabile della Commissione Manifestazioni nazionali dell'Ana, per incontrare il gruppo di lavoro che sta preparando il grande event. Franco De Fent, responsabile del gruppo di lavoro, ha fatto un'esaustiva panoramica generale del lavoro di preparazione vin qui svolto soffermandosi poi su alcuni aspetti particolari dell'evento: il percorso della sfilata, l'ubicazione della cittadella militare e della protezione civile alpina e l'individuazione dei campi di accoglienza per gli alpini che parteciperanno al raduno con tende o camper.

Macall, a quanto fa sapere lo staff dell'Ana udinese, si è complimentato con i presenti per l'ottimo lavoro fatto e per essere decisamente in anticipo sui tempi.

Il presidente della Sezione di Udine, Dante Soravito de Franceschi, ha voluto sottolineare l'importanza che l'Adunata inizi un giorno prima dei canonici tre giorni: cioè giovedì 6 maggio, data simbolo per la popolazione del Friuli. L'anno prossimo, infatti, saranno esattamente 45 anni da quel tragico terremoto. Sia il generale Vezzoli sia il vicesindaco Michelini, riconoscendo che l'evento è di grande importanza, hanno dato ampia disponibilità nel collaborare affinché l'Adunata riesca nel migliore dei modi garantendo, ognuno per quanto di sua competenza, il massimo sostegno.

Attese in città tantissime persone. Non meno importante è la ricaduta economica sul territorio. L'Università Cattolica del Sacro Cuore ha fatto uno studio prendendo ad esame l'Adunata di Piacenza del 2013 e il risultato ha dato di che riflettere. Il giro d'affari complessivo è stato stimato in 120 milioni di euro, di cui 70 nella provincia di Piacenza e 50 al di fuori.

