Adunata 2021 a Udine, si decide in autunno: l'Ana incrocia le dita

PROSPETTIVEUDINE Il Friuli festeggia i 70 anni della Brigata Alpina Julia e spera nella grande Adunata del 2021. «Ero della Julia, molti alpini dell'Ana lo erano. L'abbiamo nel cuore per quello che ha fatto, fa e continuerà a fare», ha affermato il presidente della sezione Ana di Udine Dante Soravito De Franceschi che insieme alla sezione e al gruppo locale di Lignano sta organizzando la grande impresa delle celebrazioni in programma il prossimo fine settimana a Lignano Sabbiadoro per il compleanno della Brigata e che, insieme alle sezioni...