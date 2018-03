Adozioni, gioco di squadra a sostegno delle famiglie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AIUTI INTEGRATITRIESTE La Regione interviene in sostegno delle coppie che desiderano adottare un bambino prevedendo un sistema integrato di servizi e puntando ad implementare la cultura dell'accoglienza e della solidarietà. Il tutto si concretizza in un protocollo, approvato ieri dalla Giunta regionale, che verrà sottoscritto con le aziende per l'assistenza sanitaria, il Tribunale per i minorenni, l'ufficio scolastico regionale e tutti gli enti autorizzati per le adozioni internazionali. È prevista anche l'attivazione, dopo la firma, di un...