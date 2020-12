LUTTI

UDINE (cdm) Gli strascichi del covid si sono portati via anche Maria Anna Marini, la salvatrice dei gatti di strada. Perché è così che la ricordano le «amiche di battaglia» dell'Enpa, Gigliola, Claudia, Elena, Irma, Mercedes, Rossella, Alessandra, Aurora, che hanno visto in lei un «esempio inimitabile di abnegazione e dedizione senza pari alla causa» dei mici senza famiglia. Originaria di Pordenone, figlia di Augusto Marini e di Bruna Sacilotto, nomi ben noti nel capoluogo della Destra Tagliamento (grazie all'edicola tabaccheria di famiglia), dopo aver lavorato nella scuola privata Leonardo da Vinci di via Cairoli, si era trasferita a Udine con il marito Bruno Petris (scomparso qualche anno fa) di Sauris di Sopra negli anni Settanta. E da allora, come ricorda la nipote Luisa, «aveva iniziato a dedicarsi ai gatti randagi. Dava l'anima per i mici. Faceva volontariato con l'Enpa. Era stata anche premiata negli anni Novanta per aver dato ospitalità ad una cinquantina di gatti. Anche quando andavamo a fare la spesa, me lo diceva sempre: Prima compra per i gatti e dopo per me». Dopo la morte nel 2018 del marito, la nipote racconta che si era trasferita a Sacile «per averla più vicina». «Purtroppo è stata contagiata dal covid. Le è venuta una febbrona: è entrata in ospedale a Pordenone il 5 dicembre. Dopo una settimana, mi hanno fatto una videochiamata: stava bene, mi sono rincuorata. Poi, non si è vista più. Aveva solo un po' di tosse. La hanno portata domenica in Rsa a Sacile per la riabilitazione. Ma la sera mi hanno avvertito che aveva avuto un blocco renale. La hanno riportata a Pordenone, ma è morta lunedì mattina». La nipote la ricorda come una persona «schietta e molto generosa». «Donna di carattere e grande coraggio, è stata capace per anni e anni di recarsi a giorni alterni da Udine a Lignano, dopo la chiusura della stagione turistica e per tutto l'inverno, con la sua macchinina piena di cibo fumante, a nutrire centinaia di gatti randagi rimasti ad aspettare il ritorno dei turisti e quindi di un po' di cibo», ricordano le amiche dell'Enpa. Quelli che «l'hanno vista all'opera e ne hanno seguito l'esempio oggi vogliono ricordarla e renderle omaggio perché il sentimento della generosità non è nobile solamente quando si esercita verso i propri simili. Ancor più elevato può considerarsi quando a beneficiarne sono altri esseri meno protetti e considerati, come i nostri fratelli minori», scrivono le sue amiche «di battaglia».

Ad una settimana dalla scomparsa di Claudio Noacco, storico primario di Diabetologia, che era stato ricoverato per covid, la Soc di Endocrinologia rinnova e condivide il suo cordoglio per la scomparsa del medico. «Nonostante siano trascorsi più di dieci anni dalla sua quiescenza - scrivono a nome di tutto il personale Claudio Franco Grimaldi e Laura Tonutti -, rimane viva la sua traccia ed il suo insegnamento non solo in questa Azienda ma in tutta la Diabetologia regionale e nazionale. Lo ricordiamo come professionista e persona di profonda cultura clinica, scientifica ed umanistica, maestro ispiratore dei valori dell'assistenza diabetologica. Insieme al professor Andrea Benedetti è stato il fondatore della Diabetologia regionale». Presidente nazionale dell'associazione medici diabetologi al 93 al 97, riconosciuto come maestro dalla diabetologia regionale con il premio Vittorio Rotolo del 2013. «Chi ha avuto il privilegio di conoscerlo sa che lavorare con lui non era facile o scontato, perché eri coinvolto in una costante sollecitazione, stimolato a crescere, ad evolvere. Nei momenti difficili era una sua battuta, un ricordo, una frase che riallineava gli animi, come solo lui sapeva fare, con signorilità».

