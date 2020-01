Addio a Roberto Michelutti «Aveva a cuore il bene comune»

LUTTO

UDINE Addio all'avvocato Roberto Michelutti, che in passato sedette sui banchi del consiglio comunale udinese e fu anche assessore. A tracciarne un ricordo è l'attuale vicesindaco Loris Michelini, che ricorda bene come, ai tempi dello scudo crociato, «fu proprio lui ad introdurre Adriano Ioan e me alla politica». Da qui il legame di stima conservato nel tempo.

CUSSIGNACCO

«L'avvocato Roberto Michelutti - ricorda il vicesindaco Loris Michelini - proveniva da una famiglia di origini contadine ed era di Cussignacco come me. Suo papà è morto ultracentenario. L'avvocato amava molto le sue origini, da legale si è sempre occupato di difendere le persone. Amava molto stare vicino alla gente, ma soprattutto aveva a cuore i valori ed il bene comune. Ce lo diceva sempre. Per me è stato un grande insegnamento».

LA POLITICA

Come rammenta Loris Michelini, alla morte del sindaco Angelo Candolini, il 2 ottobre del 1985, «prima dell'avvento del nuovo primo cittadino, gestire il delicato interregno, in qualità di assessore anziano» del Municipio.

E proprio in questa veste, rammenta ancora Michelini, fu fra i primi ad essere informato del decesso di Candolini: dopo essersi consultato con lui e con il segretario generale, toccò al capo di gabinetto D'Atri dare la notizia alle autorità e ai referenti di enti e istituzioni.

IL RICONOSCIMENTO

Nello scorso autunno, alla cerimonia delle Toghe d'oro in castello, Michelutti, con altri legali udinesi (come Anna Maria Montemurro, Luciano Cardella ed Ezio Franz), il 27 ottobre 2019, era stato insignito del prestigioso riconoscimento dell'Ordine degli avvocati della provincia di Udine, alla presenza - tra gli altri - della presidente dell'Ordine Ramona Zilli, del presidente del Consiglio nazionale forense, del presidente del Tribunale di Udine e del Procuratore capo di Palazzo Belgrado, oltre che dell'assessore comunale (e avvocato) Silvana Olivotto. I funerali di Michelutti saranno celebrati oggi pomeriggio a Cussignacco. Come spiega Michelini, alle esequie sarà presente anche il gonfalone del Comune di Udine, accompagnato da un picchetto armato composto da quattro agenti della Polizia locale e da un ufficiale del Corpo del Comando di via Girardini.

