Addio a Provini, decano dei cronisti

LUTTOUDINE Nelle prime ore di ieri, all'ospedale civile di Udine dov'era ricoverato da una decina di giorni, Luciano Provini è morto. Aveva 91 anni ed è stato per diverso tempo collaboratore del Gazzettino. Con lui cala il sipario su una generazione perduta di bravi giornalisti friulani, quelli della stampa a piombo cresciuti nelle tipografie dove troneggiava il linotype, gente dalla forte capacità di percepire il fatto per poi approfondirlo e spiegarlo bene al lettore, pronta a mettersi di continuo in discussione e affrontare ogni volta...