Addio a Mantovani, mitico oste a Ospedaletto

LUTTOGEMONA Si è spento nella serata di venerdì, colpito da una malattia fulminea, Mauro Mantovani, storico gestore dell'Osteria e Cucina di Ospedaletto di Gemona, locale conosciutissimo in Friuli (e non solo) per i suoi panini, la sua cucina tradizionale e soprattutto per il suo Tiramisù. Originario di Sagrado, in provincia di Gorizia, Mantovani si era spostato a Gemona negli anni 50 aprendo poi, nel post-terremoto, in una baracca lungo la Pontebbana la sua prima osteria. Un'attività innovativa al tempo, per le proposte presentate alla...