LIGNANO L'altra notte si è serenamente spento all''ospedale di Latisana il lignanese Eno Petracco, che a febbraio avrebbe compiuto 94 anni. Era originario di Rivignano dove gestiva assieme ai fratelli un pubblico esercizio. Nel 1954 visto che Lignano era in pieno sviluppo, si era trasferito in cerca di maggior fortuna e subito aveva dato vita, a Pineta, su progetto dell'architetto Marcello D'Olivo, al locale da ballo il Fungo, divenuto ben presto il ritrovo della Lignano bene. Con il trascorrere degli anni Eno era diventato il Re della vita notturna lignanese. Nel 1959 quando è nato il Comune di Lignano Sabbiadoro, aveva trasferito subito la sua residenza nel centro balneare friulano. Erano gli anni in cui il, turismo lignanese andava con il vento in poppa e il Fungo era frequentato da grandi personaggi di allora, tra cui Alberto Sordi, che festeggiò a Lignano uno dei suoi compleanni, Mariolino Corso, grande calciatore dell'Inter, Lorenzo Buffon grande portiere della nazionale con la moglie Edy Campagnoli e altri personaggi. Eno riuscì a portare a Lignano grandi cantanti come Achille Togliani, Fred Bongusto, Maria Morales e grandi complessi di grido del momento. Nel 1966 si unì in matrimonio a Lignano con Nella Gini: la coppia ebbe due figli. Nello stesso anno cedette il Fungo che dopo alcuni anni venne trasformato in residence. Da allora Eno si dedicò completamente alla famiglia. Come hobby si era preso un pezzetto di terreno verso la laguna e lì trascorreva il suo tempo libero coltivando vari prodotti ortofrutticoli. Ancor oggi molte persone di una certa età ricordano con nostalgia le belle ore trascorse al Fungo. L'estremo saluto sarà dato domani nel Duomo di Sabbiadoro.

