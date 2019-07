ACQUA UDINE In regione è allarme siccità: nei giorni scorsi la Regione,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ACQUAUDINE In regione è allarme siccità: nei giorni scorsi la Regione, con un decreto firmato dal governatore Massimiliano Fedriga, ha dichiarato lo stato di sofferenza idrica in Friuli, in particolare lungo il Tagliamento, nel tratto a valle della sezione di Pioverno. Le piogge, anche intense, attese nei prossimi giorni non è detto che bastino a risollevare la bilancia idrica.Intanto, è stato stabilito che per due settimane, il valore del deflusso minimo vitale del Tagliamento alla sezione di Ospedaletto sia ridotto a sei metri cubi al...