Acqua, tariffa unica dal 2020 Agevolata la montagna friulana

SERVIZIUDINE Entro il 2020 arriva la tariffa unica per l'area Cafc. A confermarlo è il presidente della società Salvatore Benigno. Questo si tradurrà in un allineamento al ribasso della quota fissa per gli utenti che vivono nell'area montana servita dal gestore, anche se poi sulla bolletta incide pure quella variabile. Ma Cafc assicura che ci saranno miglioramenti tariffari per tutti.TOP UTILITYCafc vola alto tanto da entrare nella Top utility 100 nazionale per i crescenti livelli di marginalità economiche e riduzione del debito che,...