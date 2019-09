Acqua sporca ad Amaro, Cafc avvia i lavori «Bollette sospese a chi ha il problema»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOAMARO Se ad amaro dai rubinetti esce acqua sporca, il motivo è «la vetustà della rete». A dirlo è la società Cafc, che spiega di stare «attendendo di ricevere l'ultima autorizzazione, che dovrebbe arrivare a giorni, per procedere con i lavori. Quindi, già dalla prossima settimana, è in programma la sostituzione e rifacimento di quasi 300 metri di rete di distribuzione in via Montale. I lavori dureranno per circa tre settimane». Cafc ricorda di aver già fatto interventi «su singole utenze di via Roma, via Città di Alba e via...