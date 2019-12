Accordo Parco - Dolomia L'azienda aiuta l'ambiente

CIMOLASI

Firmato da Gianandrea Grava, presidente Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane e Gilberto Zaina, amministratore delegato di Sorgente Valcimoliana, la società che imbottiglia l'acqua Dolomia nello stabilimento di Cimolais, l'accordo che prevede il supporto reciproco per valorizzare l'immagine nel mondo del sito ambientale Patrimonio naturale dell'umanità per l'Unesco, all'interno del quale nasce acqua Dolomia. «La crescita della nostra azienda è legata al suo territorio, sia in termini economici ed occupazionali, sia per la promozione nel mondo delle sue risorse naturalistiche - ha affermato Zaina -. Anche per questo si è voluto rafforzare il legame con l'Ente Parco delle Dolomiti Friulane, per potenziare l'offerta turistica dell'incantevole Valcimoliana, perché siamo, a nostro modo, ambasciatori delle sue bellezze naturali nel mondo». «Un esempio di imprenditoria illuminata - ha aggiunto Grava - che permetterà anche al nostro Parco di sfruttare uno straordinario veicolo promozionale, essendo l'acqua sulle tavole di tutto il mondo con il nostro marchio, l'unica imbottigliata all'interno di un sito Patrimonio dell'umanità come le Dolomiti». Il contributo economico che Dolomia riconoscerà all'area protetta di anno in anno, sarà utilizzato per salvaguardia ambientale.

