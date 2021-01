IL CASO

SAN GIOVANNI AL NATISONE È stata deferita per maltrattamenti in famiglia la donna di 26 anni protagonista sabato notte di una lite finita con un reciproco accoltellamento tra lei e il compagno 47enne a San Giovanni al Natisone. Da quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Palmanova e della locale stazione, intervenuti sul posto, da novembre 2020 al gennaio di quest'anno l'uomo era stato soggetto a ripetute percosse e ingiurie da parte della donna ma si è sempre rifiutato di denunciarla. In tre mesi con cadenza sostenuta lei lo aggrediva frequentemente salvo poi scusarsi. Sabato lo scontro è degenerato con la donna, originaria del Ciad ma da tempo residente in Friuli, che ha impugnato dei coltelli da cucina e ha iniziato a colpire l'uomo, il quale ha fatto altrettanto. Ed è stato proprio il 47enne ad avere la peggio, riportando diverse ferite agli arti superiori; è ricorso alle cure del pronto soccorso di Udine ed è stato giudicato guaribile in 10 giorni; dopo le medicazioni ha fatto rientro in casa; per la donna invece ci sono state solamente alcune abrasioni sempre agli arti superiori ma ha rifiutato le cure. Successivamente è scattata la segnalazione alla Procura della Repubblica di Udine.

UDINE

Personale della Polizia di Stato della Questura di Udine, in forza alla Squadra Volanti, nella mattinata di domenica ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione ai danni di un 26enne pakistano, senza fissa dimora, che deve espiare sette mesi di reclusione. Lo straniero è stato condannato a sei mesi per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e a un mese di arresto per inosservanza del divieto di ritorno nel comune udinese, fatti commessi nell'estate del 2018. Lo stesso era stato poi tratto in arresto anche nel marzo 2019 nell'ambito della nota operazione antidroga Magnolia, condotta dagli agenti della Polizia di Stato della Questura udinese a cavallo tra il 2018 e il 2019. Altre due persone di nazionalità pakistana, sono state arrestate per spaccio di eroina e hashish dalla Guardia di Finanza di Pordenone, la quale ha accertato, negli ultimi sei mesi, oltre 100 episodi di cessione di sostanze stupefacenti e ha segnalato 14 acquirenti - di cui dieci cittadini italiani - alla Prefettura come assuntori. I contatti tra fornitori e consumatori avvenivano tramite smartphone privi di sim, operanti in wireless gratuito - molto diffuso in tutte le piazze della Destra Tagliamento - con applicativi collegati a utenze telefoniche estere. Le richieste di droga, formulate con appositi codici convenzionali, venivano scambiate su una nota piattaforma di messaggeria istantanea criptata. Per approvvigionarsi della sostanza stupefacente, in particolare l'eroina, i due stranieri si recavano in auto a Mestre. L'hashish, invece, era acquistata sulla piazza di Udine. Nel corso delle perquisizioni sono state sequestrate numerose dosi di hashish, mille euro in contanti e un bilancino di precisione.

ORDIGNO

Sempre nel capoluogo friulano, nella mattinata di ieri, gli artificieri antisabotaggio del reparto operativo del comando provinciale dei Carabinieri e il personale della Stazione di Udine Est, sono intervenuti in uno stabile dove, domenica sera, un cittadino che stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione aveva rinvenuto a un proietto di artiglieria da 75 millimetri senza spoletta, risalente alla Grande Guerra. Il residuato, di nazionalità italiana, era in pessime condizioni. È stato rimosso e poi fatto brillare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA