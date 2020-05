(cdm) Tanta luce e tanto verde a Palazzo Eden (un nome che è un omaggio al cinema liberty progettato dall'architetto Provino Valle nel 1921 e demolito nel 1958 per erigere il palazzo Upim, che sorgeva sullo stesso posto tra le vie Cavour e Belloni), grazie alle ampie vetrate, ai giardini pensili e agli spazi a tutta natura

«Tutti gli appartamenti hanno logge e balconi. Al secondo piano, tutte le unità hanno un giardino interno privato», spiega il consigliere delegato Giovanni Ciaravola.

Senza contare l'affaccio su piazzetta Belloni e i Giardini Morpurgo. Nel complesso, il 45% della superficie è destinata a spazi esterni. Sono infatti 5mila i metri quadri residenziali e 2.300 i metri quadri esterni privati. Cinque i corpi scala, con 6 ascensori (4 per gli appartamenti e 2 per gli uffici) oltre ad un montacarichi. Gli uffici contano su 1.750 metri quadri suddivisi in sei unità di varie dimensioni con accesso indipendente, oltre a 200 metri quadri esterni. L'autorimessa ha due piani con rampe indipendenti. Previsti 57 box auto oltre a cantine e depositi e punti per stazioni di ricarica per auto e bici elettriche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA