Abbonamenti scontati ad ostacoli

IL CASOUDINE Una valanga di richieste - oltre 21mila - per gli abbonamenti scolastici con lo sconto del 50 per cento per gli studenti residenti in Friuli. E, in una tale valanga, fra autocertificazioni e documenti da inserire (con tutto ciò che ne consegue, pure banalissime dimenticanze ed errori), il sistema al debutto non ha mancato di mostrare qualche crepa, tanto per restare in metafora.I NODIAlcuni genitori protestano. «La richiesta di abbonamento a Saf si può fare solo on line. Io ho fatto l'inserimento il 22 agosto - spiega Antonello...