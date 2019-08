Abbonamenti per gli studenti al via da oggi la campagna Saf

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRASPORTO PUBBLICOUDINE Parte oggi la campagna abbonamenti di Saf dedicata agli studenti per l'anno scolastico 2019/20. L'inizio delle lezioni, stabilito da calendario regionale per il 12 settembre, è anche il giorno in cui entrano in vigore gli orari invernali dei servizi. L'abbonamento annuale è riservato agli studenti fino a 26 anni di età ed è valido per 10 mesi consecutivi, da settembre a giugno (o da ottobre a luglio), ed è acquistabile in una delle biglietterie Saf abilitate oppure online su www.webticketing.saf.ud.it.LE...