IL QUADRO

UDINE Non si arresta l'incremento del contagio da terza ondata in Friuli Venezia Giulia con 886 nuovi positivi nelle ultime 24 ore a fronte di quasi 10 mila test tra molecolari e rapidi per un rapporto del 6,51%. Le province di Udine e Gorizia rimangono ancora le più colpite con una incidenza dei casi negli ultimi sette giorni rispettivamente di oltre 500 e 400 casi ogni 100 mila abitanti, numeri da zona rossa secondo i criteri del Comitato tecnico scientifico e che potrebbero portare oggi, giornata di diffusione della bozza di monitoraggio settimanale, ad un indice Rt superiore al 1,25 con quindi il cambio di colore che scatterebbe da lunedì prossimo, indipendentemente dalle decisioni del governo sulle nuove restrizioni.

I NUMERI

Continua a crescere anche la pressione ospedaliera con altri 11 ricoveri nei reparti ordinari per un totale di 489, 150 in più in due settimane, e di altri nove ingressi nelle terapie intensive che così toccano nuovamente quota 64 (il saldo giornaliero è di +4). Secondo il monitoraggio realizzato dall'Agenas e aggiornato al 9 marzo, il tasso di occupazione dei posti letto nelle terapie intensive da parte di pazienti Covid in Fvg è pari al 34%, contro la media nazionale del 31%. Valori superiori al 30%, considerato la soglia critica. Nelle ultime 24 ore su 6.273 tamponi molecolari sono stati rilevati 474 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,55%. Sono inoltre 3.285 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 392 casi (11,93%). I decessi registrati sono 11, a cui se ne aggiunge un altro avvenuto a gennaio per un bilancio complessivo che sfiora sempre di più quota 3 mila vittime dall'inizio della pandemia (2.955 per l'esattezza). I totalmente guariti sono 64.693, i clinicamente guariti 2.309, mentre le persone in isolamento ritornano alle cifre di metà gennaio, oltre i dodicimila (12.118). Per quanto riguarda i focolai territoriali continuano a registrarsi contagi nelle scuole di tutta la regione mentre nel settore delle residenze per anziani non sono stati rilevati casi di positività al virus tra le persone ospitate nelle strutture regionali, quattro i contagi tra gli operatori sanitari delle stesse. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale la positività al Covid di un amministrativo, uno psicologo e un tecnico. Infine da evidenziare la positività di tre persone rientranti dall'Albania, una dalla California e una dalla Macedonia.

TOLMEZZO

Giovedì 18 marzo le vaccinazioni di massa per gli over 80 arriveranno anche a Tolmezzo, presso la sede del palatennis, in via Marchi. A partire da ieri, tutti i cittadini che hanno compiuto 80 anni che non hanno ancora richiesto il vaccino oppure che lo hanno già chiesto in altra sede e altra data ma risulterebbe per loro più agevole farlo a Tolmezzo il 18 marzo, possono prenotare la somministrazione. Mille i posti disponibili: per riservare il proprio è necessario telefonare al call center regionale al numero unico 0434 223522 (risponde una voce registrata, si seguono le istruzioni guida e quindi si digita il tasto 4). La vaccinazione viene fatta in due somministrazioni a distanza di 21 o 28 giorni: al momento della prenotazione telefonica viene dato l'appuntamento anche per la seconda dose. Si raccomanda di recarsi alla sede vaccinale rispettando rigorosamente l'orario previsto per evitare assembramenti. Non è necessario arrivare con largo anticipo: è sufficiente presentarsi 5 minuti prima.

