Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MOBILITAZIONEUDINE Se a Trieste il corteo annunciato per oggi è stato revocato per decisione degli organizzatori, a Udine la manifestazione dei No Green Pass si farà.La conferma è arrivata ieri con la comunicazione dell'iniziativa promossa dal comitato spontaneo di liberi cittadini Costituzione in Azione.CORTEOI manifestanti, stimati in un migliaio, salvo ulteriori adesioni, si ritroverà dalle 18 come successo venerdì scorso, in...