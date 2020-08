Dalla Regione Fvg arriveranno due milioni di euro per le piste ciclabili che collegano Udine all'hinterland. Lo ha annunciato ieri l'assessore regionale alle infrastrutture Graziano Pizzimenti, nel corso di un incontro con il sindaco Pietro Fontanini e il vicesindaco Loris Michelini per individuare i lavori che Palazzo D'Aronco intende effettuare, con il contributo della Regione, nei prossimi mesi. Sono tre i progetti che verranno finanziati con i nuovi fondi: il primo riguarda la creazione di un percorso riservato alle biciclette lungo circa 5,3 chilometri che da piazzale Cella permetterà di raggiungere la Ziu e Cargnacco, lungo via Lumignacco (un progetto finanziato dall'ex Uti, per circa 1,3 milioni di euro); nei lavori è compreso anche lo spostamento dell'asse stradale in corrispondenza dell'intersezione con via Gonars e via Selvuzzis e la contestuale realizzazione di una rotonda al fine di rendere il pericoloso incrocio sicuro sia per i ciclisti sia per gli automobilisti. La seconda priorità riguarda invece la ciclabile che dall'area verde di via Baracca porterà alla piscina di Villa Primavera: anche in questo caso si tratta di un intervento figlio dell'ex Uti, che aveva ottenuto un finanziamento di 1,07milioni di euro; la giunta Fontanini ha portato avanti il progetto, individuando il percorso ideale per bypassare la barriera dell'autostrada, optando per l'utilizzo del ponte-canale di scarico del collettore occidentale di Udine, che diventerebbe quindi un sovrappasso ciclopedonale; il ponte, però, ha bisogno di essere sistemato e messo in sicurezza dal punto di vista sismico (l'importo stimato per l'adeguamento è di circa 600mila euro, portando il costo complessivo dell'opera a 1,25milioni di euro). Infine, la terza priorità è la sistemazione dell'ippovia inserita nell'ambito della ciclovia Alpe Adria. Secondo l'assessore regionale Pizzimenti, si tratta di opere strategiche non solo per il comune di Udine, ma anche per i comuni limitrofi ed è per questo che la Regione stanzierà i fondi. «Continua - ha sottolineato Michelini -, l'attenzione di questa amministrazione al tema della mobilità sostenibile. Con queste opere andremo infatti non solo a coprire dei tratti importanti della rete che oggi sono ancora scoperti, ma a permettere ai cittadini di percorrere queste arterie, oggi estremamente pericolose, in sicurezza». «Desidero ringraziare Regione e assessore - ha detto il sindaco -, per l'attenzione dimostrata nei confronti della città e per la consapevolezza che investire sul nostro Comune significa investire su tutto il territorio del Friuli centrale. Chi dice che Udine è rimasta a bocca asciutta a seguito dell'assestamento del bilancio regionale dice delle falsità».

