LA CAMPAGNA

UDINE Marcia a tappe forzate per la vaccinazione degli anziani a partire dalla prossima settimana, quando l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale darà il via a una serie di «sedute potenziate riservate agli ultraottantenni con l'obiettivo di somministrare entro marzo circa 10mila dosi di vaccino solo nell'area udinese». Lo ha spiegato l'assessore regionale Riccardo Riccardi.

LE TAPPE

In accordo con la Regione e i sindaci dei territori interessati, l'Asufc organizzerà punti di vaccinazione alla Fiera di Udine (2mila dosi), a Cividale del Friuli (3mila dosi), Tolmezzo (mille dosi), Latisana (2mila dosi) e Codroipo (2.000 dosi). Riccardi ha spiegato che «si partirà con gli ultraottantenni residenti nei distretti di Cividale del Friuli e di Tarcento, ai quali sarà riservato il palazzetto dello sport di Cividale del Friuli, in via Gaetano Perusini. All'interno di quella struttura tra lunedì 8, venerdì 12 e lunedì 15 marzo, dalle 9 alle 19, saranno effettuate un migliaio di vaccinazioni a seduta. Seguiranno Udine, con il nuovo padiglione della Fiera, e Tolmezzo, Codroipo e Latisana, nelle sedi che saranno individuate con i sindaci. Insieme ai primi cittadini l'azienda sta definendo anche le date delle giornate di vaccinazione, che saranno in linea di massima, il 18 marzo a Tolmezzo, 26 e 27 marzo a Latisana, il 20 a Codroipo e infine il 23 e il 24 marzo in Fiera a Udine».

LE REAZIONI

Il Pd invita ad evitare lo stillicidio di informazioni e ad una maggiore chiarezza, pur plaudendo alla partenza della vaccinazione degli anziani del Cividalese: «Rimane oscura la logica e di qui la richiesta di conoscere la strategia regionale dell'assessore alla Salute. Certo nel Cividalese la seconda fase del Covid ha colpito duramente, nonostante Riccardi mai abbia voluto ammetterlo, ma occorre fare chiarezza a livello di tutta la regione, su luoghi, tempistica e quantità di dosi distribuite. Evitiamo una deprecabile guerra tra poveri di vaccini», dice il membro della commissione Paritetica Stato-Fvg Salvatore Spitaleri, ex segretario Pd Fvg commentando l'annuncio della partenza della campagna di vaccinazione di massa, per 3 mila ultraottantenni residenti nel Distretto sanitario di Cividale e in quello di Tarcento, e a seguire a Udine, Tolmezzo, Latisana e Codroipo. «Se è possibile iniziare una campagna vaccinale di prossimità continua Spitaleri - evitando il turismo dei nonni (per esempio da Pasian di Prato a Latisana), si coinvolgano tutti i sindaci attraverso il Cal, indicando con trasparenza e motivando scelte e priorità, evitando uno stillicidio di informazioni e scarso preavviso. Se possibile, evitiamo di dover ricorrere ancora al volantinaggio per tamponare i problemi di comunicazione interna. Se è vero che il territorio della provincia e della città di Udine sono particolarmente colpiti aggiunge l'esponente dem - non ci si limiti a chiudere le scuole ma si coinvolgano tutte le amministrazioni locali, servizi territoriali e i medici di medicina generale in una organizzazione massiccia, pronta a scattare appena il flusso delle forniture lo consentirà». Simona Liguori (Cittadini) chiede di sapere quale sarà l'ordine temporale con cui saranno vaccinate le persone più vulnerabili, «dai malati oncologici alle persone diversamente abili assistite a domicilio, fino ai soggetti con malattie croniche. «Positivo il potenziamento delle vaccinazioni per gli over 80, ci auguriamo che anche chi ha avuto un appuntamento molto in là nel tempo possano essere ricontattate per ottenere il vaccino a breve», fa sapere il gruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

