AMBIENTE

UDINE (al.pi.) San Vito di Fagagna e Campoformido si conquistano il titolo di Comuni Ricicloni 2020 in Friuli Venezia Giulia. Lo storico concorso di Legambiente, nato nel 1994 per mettere in evidenza i migliori sistemi di gestione dei rifiuti urbani, ha infatti premiato le due amministrazioni che, nella classifica regionale, si sono piazzate rispettivamente prima assoluta e nella categoria dei Comuni sotto i 5mila abitanti (San Vito di Fagagna) e terza del Fvg, nonché medaglia d'oro per quelli tra i 5 e i 15mila residenti (Campoformido).

NELLO SPECIFICO

San Vito di Fagagna ha raggiunto una raccolta differenziata dell'87%, mentre la produzione di secco residuo si attesta sui 36,9 chili all'anno per persona: in questo caso è una conferma, il Comune è già stato il migliore in regione nel 2017 e nel 2018 e secondo nel 2019. Per Campoformido è la migliore performance: l'anno scorso era quarto e due anni fa sesto; qui la raccolta differenziata è pari all'84,7% e la produzione di secco residuo a 44,5 chilogrammi l'anno per abitante. Il secondo posto regionale è di Lestizza, con l'87,1% di differenziata e 40 chili l'anno di indifferenziata a persona.

L'ADESIONE

Quest'anno i Comuni presenti nella classifica friulgiuliana sono in totale 48, di cui 34 della provincia di Udine (cui si aggiungono 14 in quella di Pordenone). Oltre ai tre già citati, nella top ten ci sono Premariacco, Basiliano, Pozzuolo del Friuli, Corno di Rosazzo, Pasian di Prato, Ovaro e Pagnacco; chiudono Artegna, Ragogna e Coseano. Per quanto riguarda i gestori del servizio, A&T 2000 si è classificata terza a livello nazionale (nel 2019 era quinta) con l'84,7% di raccolta differenziata e 50,3 chili annui per abitante di secco residuo. Sono 24 (22 nel 2019) i Comuni serviti da A&T 2000 entrati nella classifica di Comuni Ricicloni 2020 e meritevoli del titolo di Comune Rifiuti Free, cioè con bassa produzione di rifiuto indifferenziato destinato allo smaltimento. «Non è scontato entrare in classifica ha commentato il presidente della società, Luciano Aita - perché i requisiti, oltre al minimo del 65% di rifiuto recuperabile, prevedono una produzione di indifferenziato minore di 75 chili. Un risultato non facile da ottenere, ma su cui abbiamo sempre puntato. Determinanti sono la fondamentale collaborazione degli utenti e l'accuratezza del sistema di raccolta porta a porta controllata. È inoltre evidente come la tariffa puntuale contribuisca a ridurre i rifiuti destinati allo smaltimento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA