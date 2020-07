A SANT'OSVALDO

UDINE Oggi e domani la nuova rassegna culturale In/Visible People organizzata da Contaminazioni Digitali, Tsu e Festival Estivo del Litorale animerà il parco di Sant'Osvaldo. Il via alle 19 con Esperienze di teatro e arte con persone in viaggio: attori, registi e operatori si confronteranno sul ruolo che i linguaggi e le pratiche teatrali possono avere nelle dinamiche di integrazione e sostegno alle persone migranti e richiedenti asilo. L'appuntamento vedrà la partecipazione di Angelo Campolo, Andrea Ciommiento, Elisa Menon, Virginia Di Lazzaro, Marco Orioles, Wajid Abassi, Faraht Hussein e sarà coordinato da Rita Maffei. Alle 21.30, sarà la volta dello spettacolo premio In Box 2020 Stay Hungry. Indagine di un affamato di Angelo Campolo.

Domani alle ore 18 è prevista la tavola rotonda dal titolo Raccontare la distanza. Famiglie migranti tra invisibilità, distanziamento e accoglienza in Fvg ai tempi del Covid-19, dove ci si potrà confrontare con diversi esperti attivi nelle politiche di accoglienza regionale e non. In/Visible People terminerà con Sconfinamenti, a partire dalle 21: esposizione pittorica sonorizzata disposta in mezzo al verde, tra gli alberi, realizzata dalla pittrice Martina Dalla Stella in collaborazione con i musicisti del Collettivo Clamp.

