PREMIOSAN DANIELE Alla prima Conferenza nazionale Italian Forum of Energy Communities, alla CER Comunità Collinare del Friuli - San Daniele 1 è stato assegnato il riconoscimento riservato alla Comunità di Energia Rinnovabile - per essersi distinta a livello nazionale nel corso del 2021 per innovazione sociale, economica e tecnologica nell'ambito del progetto Recocer. Il messaggio di Comunità Energetica è stato recepito ben due anni fa...