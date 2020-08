PRIMO BILANCIO

LIGNANO Con l'arrivo del Ferragosto l'estate lignanese entra nel vivo anche sotto l'aspetto dell'assistenza sanitaria ai bagnanti. Lo sanno bene al Punto di Pronto Intervento gestito dai volontari della Sogit Croce di San Giovanni, operativo dal 4 luglio nella sede tra il bagno 3 - bandiera inglese e il 4 - bandiera italiana del lungomare Kechler a Pineta. I volontari del soccorso in poco più di un mese di operatività hanno già compiuto 470 interventi, il 30% circa in aiuto a bambini. Il caldo afoso delle ultime settimane ha fatto registrare anche 4 collassi in spiaggia e sono 250 le persone alle quali è stata rilevata la pressione arteriosa a seguito di un malessere. Oltre 200 poi gli interventi di medicazione per piccoli tagli, abrasioni o slogature, rimediati in spiaggia. Al Pronto Intervento Sogit, collegato come punto blu al servizio dell'emergenza regionale 118, operativo tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18, è sempre presente un operatore infermieristico professionale per le esigenze dei bagnanti delle spiagge di Pineta e di Riviera. Il pronto intervento che lavora in sinergia con la rete sanitaria e il Pronto Soccorso di Sabbiadoro, ha in dotazione anche un defibrillatore e un quad per interventi rapidi in spiaggia.

