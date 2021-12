IN MONTAGNA

PORDENONE Ottima notizia per tutti coloro i quali nei prossimi giorni di vacanza che corrispondono alle feste natalizie hanno intenzione di recarsi in Piancavallo ma sono ancora sprovvisti di certificazione verde: da ieri, infatti, è stato attivato nella località sciistica un punto per gli auto-tamponi nella struttura del palaghiaccio Pala Predieri.

COME FUNZIONA

Il test è il medesimo che viene solitamente venduto in farmacia. I tamponi vengono auto-somministrati dagli utenti, e il test viene visionato dal medico responsabile che rilascia la conseguente certificazione. Questa modalità è stata prescelta per evitare il formarsi di code ed assembramenti, in modo che l'accesso sia fluido e gli operatori sanitari possano limitarsi ad un lavoro di supervisione e certificazione.

Il punto auto-tamponi sarà aperto dalle 8 alle 10 di lunedì e mercoledì, mentre l'orario verrà esteso dalle 8 alle 11.30 il martedì, il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica. Il costo dell'auto-tampone è di 25 euro: la somministrazione è fondamentale per accedere alle strutture e agli impianti di risalita al chiuso, come ad esempio i tappetini coperti.

L'apertura del punto auto-tamponi è gestita dal Centro Poliambulatorio Medicure, con la collaborazione della Rete Turismo Friuli e del Comune di Aviano, che ha appoggiato l'iniziativa.

«Siamo orgogliosi dell'ottimo risultato raggiunto: fino a una settimana fa sembrava impossibile» ha commentato Piero Toffoli a nome della Rete Turismo Friuli. «Era una necessità che iniziava a farsi sentire, per i dipendenti ed i turisti locali ma sopratutto per quelli che giungono qui dall'estero. Proprio in questi giorni, infatti, stanno cominciando ad arrivare dal resto dell'Europa, e per capodanno in Piancavallo si registrerà il tutto esaurito».

GLI ORARI

Il servizio rimarrà attivo sino al 10 gennaio, con la possibilità di prorogarne la presenza in base alle esigenze dei turisti e degli operatori.

Per informazioni, si possono contattare l'indirizzo medicure4.0@gmail.com o il numero 331 5654093. La Rete Turismo Friuli ha predisposto inoltre il servizio navetta gratuito Skibus che collegherà i punti nodali del comprensorio dal 26 dicembre al 10 gennaio e, a seguire, ogni weekend fino a fine stagione, dalle 8.30 alle 17.30. Un altro servizio utile.

Enrico Padovan

