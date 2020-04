Ancora un altro decesso, il sesto, tra gli ospiti della casa di riposo Matteo Brunetti di Paluzza. Si è spenta nel primo pomeriggio di ieri Rina Menegon, anziana di 97 anni originaria di Raveo. Era stata la prima ad essere stata contagiata all'interno della struttura il 26 marzo, quando il virus fece la sua comparsa, da quanto emerso a seguito della trasmissione del Covid-19 all'interno da parte di una operatrice risultata positiva. L'anziana sembrava essersi ripresa, ha comunicato il sindaco di Raveo Daniele Ariis, «ma questa mattina è spirata, a seguito dell'aggravarsi della situazione clinica; alla famiglia va la nostra vicinanza e il nostro cordoglio». Nel frattempo all'interno della casa di riposo che accoglie 116 ospiti sono saliti a 71 gli anziani positivi (si è aggiunta 1 persona cui è stato ripetuto il tampone che aveva dato inizialmente un risultato incerto) mentre sono 16 i contagi tra i dipendenti, ai quali si aggiungono altri 4 operatori risultati positivi a seguito del prelievo sugli anticorpi Covid (ma negativi al tampone) che attualmente si trovano in isolamento domiciliare. Per domani il Dipartimento di Prevenzione dell'Asucf sta predisponendo l'esecuzione dei tamponi su tutti gli anziani risultati negativi (a ieri 45), oltre che sul personale anch'esso risultato negativo (quasi un'ottantina di persone). La Direzione dell'Asp ha chiesto inoltre all'Asucf di effettuare una valutazione sullo stato delle persone dal punto di vista del mantenimento delle capacità motorie oltre che di eventuali interventi da eseguire a seguito dell'isolamento imposto nei singoli reparti, camera per camera. Interverrà quindi a tal fine del personale fisioterapista che definirà le azioni necessarie. Inoltre è stata prevista l'apertura di uno sportello di supporto psicologico per i familiari che verrà attivato da venerdì prossimo e vedrà la possibilità di ottenere un contatto telefonico o via Skype o altra modalità telematica con una psicologa specializzata nell'ambito degli anziani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA