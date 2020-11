Per quel che riguarda le nuove positività al virus, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati altri 97 casi di persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari contagiati all'interno delle stesse sono in totale 34. Si aggrava di nuovo la situazione sanitaria alla residenza polifunzionale privata per anziani Ianus di Palmanova: dei 52 ospiti totali, 47 sono risultati positivi al coronavirus dopo un ulteriore giro di tamponi. A questi si sommano le positività anche di alcuni operatori. Due le vittime tra giovedì e venerdì. «Abbiamo chiesto subito all'Asufc che la residenza venga messa in isolamento e diventi zona rossa ha dichiarato il sindaco di Palmanova, Francesco Martines - Così è stato. I cinque ospiti negativi al tampone verranno portati in altro luogo e mantenuti in isolamento e sotto osservazione. Oltre che con la responsabile della struttura, sono in continuo contatto con il capo distretto e il coordinatore socio-sanitario dell'azienda sanitaria udinese che hanno attivato i protocolli di gestione del focolaio per assistere le persone infettate e contenere il contagio». Dopo uno dei controlli periodici, la scorsa settimana sono risultati positivi al covid 19 tredici ospiti. Nonostante le misure cautelative messe subito in atto dai responsabili della struttura privata, il virus ha colpito anche altri anziani e una nuova serie di controlli ha evidenziato le nuove positività, aggravando la situazione. Ad attaccare sul fronte delle rsa la Cgil: «Il passato sembra non aver insegnato nulla e si stanno riproponendo situazioni inaccettabili scrive il segretario regionale dello Spi, Treu - ultima dimostrazione in ordine di tempo la disposizione dell'Asugi sul mantenimento degli anziani positivi nelle case di riposo, che ricalca le scelte regionali che in occasione della prima ondata, fautrici del dilagare del virus, con centinaia di anziani contagiati e decine di morti nell'area giuliana».

