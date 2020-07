SANITÀ

PALMANOVA «Qualcosa si sta muovendo all'interno del nosocomio di Palmanova ma il super ospedale promesso è ancora lontano. Sperando che non siano solo fuochi di paglia, si vedono alcuni segnali positivi all'orizzonte. Giustamente il direttore dell'Asufc, Massimo Braganti, ha definito l'avvio dell'attività protesica un primo tassello. Speriamo che il prossimo sia affiancare all'attività programmata anche quella d'urgenza, perlomeno ortopedica, per decongestionare Udine e Latisana: la prima per il grande numero di interventi, la seconda per i mezzi limitati a disposizione. Abbiamo a Palmanova un blocco operatorio all'avanguardia, recovery room e reparti di degenza attrezzati da sfruttare per offrire ai pazienti servizi migliori». Il sindaco di Palmanova Francesco Martines traccia un primo bilancio di questi mesi di riorganizzazione del nosocomio di Jalmicco a margine della presentazione delle nuove attività ospedaliere condotta dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga e dall'assessore alla sanità Riccardo Riccardi. «L'attività programmata prevista e la chirurgia d'urgenza possono benissimo coesistere, visto il numero di sale attrezzate: un corpo da sei più le due lasciate libere dal reparto di ostetricia e ginecologia. In questo modo offriremmo un servizio fondamentale per tantissime persone. Se non rivedremo a breve anche la chirurgia d'urgenza a Palmanova, vorrà dire che si è approfittato del Covid-19 per trasferire l'attività a Latisana. La nostra attenzione rimane alta perché le attività di oculistica e protesica devono assumere consistenza e richiedono investimenti tecnologici. La riabilitazione dovrà essere implementata anche con la piscina i cui impianti sono già predisposti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA