A Palazzo l'omaggio all'ex sindaco Bressani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'OMAGGIOUDINE (AL.PI.) Palazzo D'Aronco omaggia uno dei suoi ex inquilini, Piergiorgio Bressani, che, dopo essere stato sottosegretario alla presidenza del consiglio, fu sindaco di Udine, dal 1985 al 1990 e successivamente componente della Csm. In occasione dei suoi 90 anni, il sindaco Pietro Fontanini, alla presenza di tutta la giunta, gli ha consegnato una stampa antica della città. Sono un po' commosso ha detto l'ex primo cittadino -, a trovarmi qui dopo tanti anni, in luoghi in cui ho svolto le funzioni di sindaco: suscita molti ricordi...