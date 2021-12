IL RESTAURO

UDINE Più di 3000 anni di storia cittadina racchiusi in un edificio: Palazzo Dorta è stato ristrutturato, ma non ha dimenticato il suo passato che, anzi, è stato recuperato e coniugato con la contemporaneità valorizzando quella stratificazione di epoche che ha vissuto. E dopo tre anni di lavori, ieri è stato inaugurato ufficialmente: il restauro conservativo della struttura affacciante su Piazza Libertà, realizzato su iniziativa dell'imprenditore Alessandro Salvatelli, ha portato alla realizzazione di 6 unità immobiliari di pregio (una di 80 metri quadrati, le altre tra i 180 e i 200), destinate all'affitto; il palazzo si articola in altezza su quattro piani e otto livelli ed è dotato dei servizi più moderni, come il garage privato nei due livelli inferiori (a cui si accede tramite ascensore) e una moderna area fitness. Come spiegato dall'architetto Enrico Franzolini, alcuni elementi originari sono stati mantenuti (ad esempio tre solai e un pavimento in seminato veneziano) e completati con nuovi materiali, dal ferro naturale al legno in rovere spazzolato. Nell'area di ingresso sono state posizionate le teche contenenti reperti archeologici risalenti a diverse epoche storiche, emersi proprio durante i lavori di restauro. «Palazzo Dorta è un gioiello architettonico incastonato nel più bel salotto di Udine, finalmente rinato grazie a un intervento di riqualificazione che coniuga rispetto dell'identità storica, design e moderne tecnologie dell'abitare - ha detto Salvatelli -. Una realizzazione dedicata alla valorizzazione del centro cittadino, affinché Udine possa diventare sempre di più una città delle persone:». «Un'opera di notevole valore ha commentato il geometra Luigi Toller -, un orgoglio per tutta la città». Scavi coordinati dalle Belle Arti. Durante i lavori, infatti, sono stati riportati alla luce strutture murarie di epoca romana repubblicana, una capanna dell'età del bronzo, un pozzo in muratura di periodo rinascimentale e numerosi frammenti di ceramica (risalenti tra il 1300 e il 1200 a.C.), ma anche monete e un vaso integro di epoca medievale. «È stata una bellissima avventura archeologica oltre che storico-artistica ha commentato l'architetto Giorgia Musina (Soprintendenza)-: ovunque si scavasse si trovavano reperti». E che Palazzo Dorta sia stato recuperato nel segno del rispetto della storia e dell'identità di Udine e del Friuli, lo dimostra anche la cartellonistica del cantiere per la prima volta bilingue (in italiano e friulano) grazie alla collaborazione dell'Arlef. «Quel palazzo è una miniera delle vicende storiche udinesi ha concluso il sindaco Pietro Fontanini -. Siamo contenti perché il centro deve tornare a vivere». In occasione dell'inaugurazione, è stato presentato anche il libro Palazzo Dorta. Luogo nobilissimo di Udine, scritto da Roberto Tirelli che racconta la storia dell'edificio.

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA