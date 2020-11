QUESTA MATTINA

UDINE La puntata di Mi manda Rai 3 oggi alle ore 10 parlerà dei problemi che i passaggi a livello creano per le zone nelle quali ancora sono presenti e di come il Comitato per l'eliminazione dei 5 passaggi a livello di Udine, fondato da Matteo Mansi nel 2012, si batta da anni per far eliminare la vecchia ferrovia con i 5 passaggi a livello che tagliano Udine in due. Sono stati invitati anche un rappresentante di Rfi e uno della Regione, oltre ai rappresentanti del comitato udinese. Eliminata la ferrovia, con il trasferimento anche dei treni passeggeri nella tratta interrata, fatta costruire ai tempi della lira dall'allora Ministro dei trasporti Giorgio Santuz e per anni rimasta incompiuta e abbandonata, il Comitato chiede che la vecchia ferrovia, una volta dismessa, sia trasformata in parco urbano alberato con pista ciclopedonale e posti di sosta e ristoro. Inoltre, lungo la vecchia ferrovia c'è una caserma dismessa, la Friuli, che potrebbe essere inglobata nel parco urbano. La tratta ferroviaria interrata, nel 2015 è stata raddoppiata e riattivata e quasi tutti i treni merci vi sono stati trasferiti. Il Comitato per l'eliminazione dei 5 passaggi a livello di Udine chiede che le promesse vengano mantenute e si completino i lavori.

