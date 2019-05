A Mereto la comunità del turismo lento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAMERETO A Mereto di Tomba si tiene a battesimo la prima comunità Slow food della regione. L'appuntamento è per sabato pomeriggio nella Sala della Comunità di San Marco: nell'ambito del convegno Terra e Comunità e della sagra paesana, sarà costituita tale realtà. «Le Comunità Slow Food disegnano un nuovo modello per promuovere i nostri principi. In 30 anni di lavoro, la chiocciola ha percorso molta strada, ma è ora di organizzarci per fare in modo che il cibo buono, pulito, giusto sia un diritto di tutti», racconta Max Plett,...