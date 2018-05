A Lignano oltre 500 tipi di vino da tutta Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOLIGNANO SABBIADORO Questo weekend approderà a Lignano, per la prima volta in Fvg il festival enogastronomico itinerante Winearound vini e dintorni. L'appuntamento sarà all'interno del Parco del Mare a Lignano Pineta. L'evento è organizzato dall'associazione FoodAround, in collaborazione con la guida Vinibuoni d'Italia edita dal Touring Club Italiano, con il patrocinio del Comune di Lignano e di Promo Turismo Fvg ed il supporto della Lignano Pineta e Fondazione Italiana Sommelier. Ci sarà una degustazione e mostra mercato di oltre...